Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер в возрасте 81 года. Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Прощание с артистом состоится 10 января в ритуальном зале ЦКБ.
Юрий Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968-м как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии «Мосфильм».
Кушнерев снялся в таких фильмах, как «Осенний марафон» и «Паспорт». Стал вторым режиссером фильма «Мимино», а также был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.