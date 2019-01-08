Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Юрий Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968-м как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии «Мосфильм».