«Умберто» усилился и получил статус урагана

Максимальные порывы ветра циклона «Умберто», образовавшегося у Восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, эпицентр стихии находится в Атлантическом океане примерно в 320 км к северо-востоку от побережья штата Флорида и в 270 км к северу от Багамских островов. Ураган движется на северо-восток по направлению к Бермудским островам со скоростью 1,7 м/с.

Порывы ветра от 33 м/с соответствуют первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс. человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории. (ТАСС)