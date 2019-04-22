Умайра Тагиева: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 25 апреля

До второй половины 25 апреля на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода. Об этом в понедельник сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам директора, до 25 апреля временами ожидаются осадки.

«Сегодня вечером и в ночь на 23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, в реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки», — сказала директор департамента.

Тагиева добавила, что после 25 апреля температура начнет повышаться, и приблизится к климатической норме.

| 2019-04-22T14:17:39+00:00 22 апреля 2019, 15:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss