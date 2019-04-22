Умайра Тагиева: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 25 апреля

До второй половины 25 апреля на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода. Об этом в понедельник сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам директора, до 25 апреля временами ожидаются осадки.

«Сегодня вечером и в ночь на 23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, в реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки», — сказала директор департамента.

Тагиева добавила, что после 25 апреля температура начнет повышаться, и приблизится к климатической норме.