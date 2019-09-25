Ульви Мехти: Ценовая политика на фестивале по карману тем, кто называет Баку городом джаза…

Программа BAKU JAZZ FESTIVAL — 2019, который стартует в столице Азербайджана 18 октября, делает акценты не только на музыку, но и на неразрывную с ней сферу – кино.

Как рассказали # организаторы фестиваля, в этом году вновь пройдут Jazz Cinema Days. Куратором джазовых кинодней является известный киновед и кинокритик Ульви Мехти.

О том, какое кино увидят бакинцы и гости фестиваля, он рассказывает в интервью корреспонденту #:

— Кому принадлежит идея проведения в рамках фестиваля Jazz Cinema Days?

— Идея принадлежит организаторам фестиваля, известному музыканту Раину Султанову и Лейле Эфендиевой. Два года назад они обратились ко мне и предложили курировать этот проект. Я с радостью поддержал эту идею, ведь джаз для меня — это не просто музыка, а образ жизни. Так что, я просто совместил свое хобби и профессиональные навыки.

Идея на самом деле очень привлекательная и нужная. Основа этого синтеза в том, что и кино, и джаз — это искусство молодое, зародившееся одновременно в конце 19 века. Впоследствии эти пути часто пересекались. На основе этих пересечений — культурологических и исторических, я и пытаюсь составить программу.

— Сколько фильмов будет представлено в этот раз?

— В программе – 4 фильма. Показы пройдут в кинозале Landmark. В мире есть две признанные джазовые столицы – Париж и Нью-Йорк, и представленные в рамках Jazz Cinema Days фильмы будут связаны с этими городами. Думаю, зрителям будет интересно насладиться не только сюжетом, но и знаменитыми саундтерками, которые стали мировыми джазовыми стандартами. Не могу не упомянуть знаменитую мелодию «Опавшие листья» Жозефа Косма, саундтрек к фильму «Врата ночи». Для любого джазового музыканта исполнение этой пронзительной лиричной мелодии является эталоном. Композиция берет за сердце…

— А вас в джазе что завораживает?

— Творчество Джорджа Гершвина и Клода Де6юсси. Собственно, это то творчество, которое признано основой джаза. Американцы считают, что это Гершвин, а французы называют основоположником джаза – Дебюсси.

— Чего ждете от фестиваля?

— Жду ярких эмоций, великолепных концертов. При этом, надеюсь, что зритель проголосует не в соцсетях лайками, а на сайте iTicket.Az. Ценовая политика на джазовом фестивале достаточно скромная, и я считаю, уж точно по карману тем бакинцам, которые называют Баку городом джаза.

— По-вашему, наш город не утратил сегодня этот титул?

— Я не жил в ту эпоху, когда Баку действительно был столицей джаза. Это было время, когда в Баку творили великие Вагиф Мустафазаде, Рафик Бабаев и вся эта плеяда замечательных музыкантов. Джаз – это все — таки музыка для избранных, а Баку — город круглогодичной «Жары». Но все же, считаю, что пока есть такие события, как BAKU JAZZ FESTIVAL, живы и наши богатые джазовые традиции. И именно преемственность традиций позволяет нам проводить этот фестиваль. Самый позитивный момент для меня в том, что Баку является сегодня эталоном урбанистики.