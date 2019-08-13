Улитка на склоне-3

После экспедиции «Зеркала». Позиция Министерства культуры. Экскурс в историческую предысторию «делимитации границ» между Грузией и Азербайджаном

М.ФАРАДЖУЛЛАЕВА

Окончание. (Нач. в субботних номерах «Зеркала от 24 и 31 января 2004 г.) http://zerkalo.az/ulitka-na-sklone-1/; http://zerkalo.az/ulitka-na-sklone-2/

Окаменевший моллюск, удивительно похожий на ЧЕРЕПАХУ, найден на склоне КЕШИКДАГА, под древней сторожевой башней. Он большой и тяжелый — приблизительно 40х40 см и почти такой же высоты. Эта «черепаха» ползала здесь за 300 тысяч лет до возникновения вопросов «делимитации границ» и «обмена территорий» между Грузией и Азербайджаном — по неровному дну древнего моря.

А может быть это и есть настоящая черепаха, только без «клеточек» на панцире. Кто знает, как выглядели «Тортилы» 300 тысяч лет назад?… Археолог НАНА Идрис Алиев, увидевший это чудо природы весом около 10-12 кг, считает, что здесь, в Агстафе, нужна большая исследовательская работа коллектива различных специалистов Института археологии и этнографии, по многим направлениям, в том числе — ПАЛЕОНТОЛОГОВ.

Недалеко от «ЧЕРЕПАХИ» была найдена и… УЛИТКА! Свернутая в четкую спираль, — когда-то живая, а теперь окаменевшая, размером с полновесную буханку бакинского «заводского хлеба», но весом около 4-5 кг. Правда, УЛИТКУ почему-то в суматохе не сфотографировали — видно, карма у нее такая, — в тени оставаться…

Удивительно другое: и «черепаху», и улитку нашли не мы, а представители Минкультуры и сотрудники Академии наук Азербайджана, которые отправились в Агстафу сразу ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ оттуда экспедиции «Зеркала» и выхода первой части статьи под названием «УЛИТКА НА СКЛОНЕ» — вот с этим анекдотом в качестве эпиграфа: «Черепаху побили улитки. Приползла она домой, а родные у нее спрашивают — что же ты не сопротивлялась? Да что вы, — отвечает черепаха — ведь все произошло так быстро»…

То есть, давая название статье, автор еще не знал, что окаменелости улитки и «черепахи» будут найдены. Такое попадание «Зеркала» в тему нам не кажется случайным. А вам? Мы, например, восприняли это как закономерность, знак, указывающий на остро назревшую необходимость государству грамотно, продуманно и масштабно взять под контроль вопросы истории страны и охраны памятников.

Оправившись от шока после «черепахи», мы в редакции решили, что неплохо было бы сразу после завершения работ наших палеонтологов подарить несколько таких окаменелостей местной школе в САЛОГЛУ, расположенную на территории военной части Агстафинского района. Для создания краеведческого кабинета.

Тем более, что в этом районе после отделения его от Газахского нет пока краеведческого музея. Пусть детишки, которые каждый день ходят получать знания мимо военных, радуются. И пусть для них оживет история родной страны…

Мы проснулись. Потягусеньки…

Когда в Министерстве культуры Азербайджана узнали о памятниках, которые Грузия уже преподносит мировому научному сообществу как «комплекс Давид Гареджи»? И что нами уже проделано в направлении их охраны?

На этот вопрос отвечает Ризван Байрамов, начальник отдела охраны памятников Минкультуры.

— Мы узнали о наличии памятников Кешикдага после обращения к нам Национальной академии наук Азербайджана, директора Института археологии и этнографии, член-корр. НАН А.А.Аббасова весной прошлого года. После этого состоялась совместная поездка сотрудников Министерства культуры и археологов в Агстафу. Там мы были неделю, — осматривали, делали съемки. Потом, после нашего отъезда, наш местный отдел культуры также провел дополнительную съемку объектов — это был первый этап нашей работы.

Затем мы включили все предварительно обследованные историко-архитектурные объекты в «Список вновь выявленных памятников». Печально, правда, что это делается только сейчас, — но раньше, в период СССР, район нахождения данных памятников был закрыт, — там находился военный Закавказский учебный центр. Кстати, один из объектов находится на так называемой «высоте Гречко» (так ее солдаты между собой называли) — Гречко приезжал во время учений. Там била артиллерия и многие пещеры пострадали.

Вторую нашу недавнюю поездку можно считать вторым этапом — мы точно определили границы памятников, их охранную зону. Я думаю, что очередным этапом нашей деятельности будет то, что мы постараемся организовать там ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. Ведь речь идет не об одном памятнике, а целой территории, на которой находится очень много культурно-исторических объектов различных исторических периодов.

Кроме башни, так называемого «храма» и других архитектурных сооружений, здесь много пещер — горы ими буквально «усыпаны». Одни — естественного происхождения, другие — такие же пещеры — искусственно расширены и приспособлены под неизвестные пока нужды наших предков. Третьи — изначально искусственные, вырубленные в мягкой горной породе. Многие пещеры расписаны фресками на религиозные сюжеты, но здесь нужно все серьезно изучать — под верхними слоями краски находятся намного более древние росписи. Научного изучения их азербайджанскими учеными пока не было. Но для начала нужно обеспечить здесь нормальную охрану. А после начинать серьезное, всестороннее изучение всех объектов.

— Вы согласны с тем, что вначале эти памятники должны изучить НАШИ ученые, без того, чтобы ссылаться на уже имеющиеся версии грузинских историков? Я заметила у наших ученых тенденцию чрезмерных ссылок и «сносок» на грузинские источники. Понятно, — это, в принципе, научная традиция, но вопрос в данном конкретном случае щепетильный. Например, летом в республиканской прессе уже прозвучали необдуманные высказывания некоторых наших ученых о «сотрудничестве» — под разным соусом, в том числе и «взаимного доверия».

В сложившейся ситуации сотрудничество может стать только вторым этапом. Вначале нужно все изучить самим. Правда, журналист, который брал интервью, о котором я упомянула, был ориентирован на некоторые НПО, гоняющиеся за любой темой, под которую легко взять грант, — зарубежные фонды охотнее финансируют проекты, оформленные «под сотрудничество» — особенно на Кавказе. Для вящей убедительности журналист приписал археологу М.Мансурову целую речь, почему-то, — о Гнее Помпее. Такого археолог ВООБЩЕ НЕ ГОВОРИЛ о данных объектах…

В этой же статье другому археологу, Т.Ахундову, приписали глупую фразу, до неузнаваемости изменив ее изначальный смысл. Это только один пример. И теперь, после такого урока (я имею в виду, конечно, не только этого журналиста) — нужно ко всему, связанному с исторической тематикой, подходить очень продуманно, с постоянным контролем развития ситуации. Как еще раз оказалось, история — категория политическая.

— Я с вами согласен. Литература, которую я читал по этой теме, в основном, конечно, грузинская научная литература — дореволюционная и более поздняя. Но это ИХ высказывания, ИХ мнение. В данном случае я хочу подчеркнуть, что памятники находятся НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ. И я думаю, что после всестороннего изучения памятников и раскопок наши ученые будут опираться на ФАКТИЧЕСКИЙ материал, который будет более весомым, чем какие-то размышления на историческую тему.

А вообще, я не понимаю, зачем нам специально готовиться к каким-то будущим научным спорам? Что же касается каких-то территориальных претензий, если они возникнут, — нужно помнить, что эти памятники находятся НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА и уже включены в соответствующий список охраны. Сейчас наша первая обязанность — обеспечить их сохранность для будущих поколений.

Кстати, башня-крепость на Кешикдаге и по своей планировочной структуре, и по строительной конструкции, и по функциональному предназначению очень схожа с многими подобными сооружениями на территории Азербайджана (ЧЫРАГ ГАЛА, крепость в селении АСКИПАРА Газахского района, многое в котором, к сожалению, сегодня оккупировано). Все башни свидетельствуют о сложившейся архитектурной традиции и носят явный оборонительный и наблюдательный характер.

Черная магия политических интересов. Тысяча «почему» и один ответ

А ТАК ЛИ УЖ НЕ НУЖНО нам профессионально готовиться к будущим дебатам на историческую тему? Они ведь обязательно возникнут. Грузины уже давно готовы, а мы только начинаем. Но главное — они готовят мнение зарубежных ученых.

Слабая подготовка и равнодушие к некоторым пластам истории уже обернулись для нас Карабахом — «бомбить тему» Армения начала задолго до прямой агрессии. И началось все с отдельных исторических статей, высказываний армянских академиков, контактов ученых Армении с учеными Европы и США, выступлений на конференциях, карты «великой Армении от моря до моря», подаренной супругам Горбачевым. И ведь эту карту кто-то сидел, чертил, старался…

А мы не стараемся. Наш Албанский храм на АВЕЙДАГЕ в Газахском районе армяне посещали уже с XIX века, — приходили поклониться, посидеть в тишине, даже реставрировали — как свое! Местные жители привыкли там армян видеть, а про Албанию им никто никогда не рассказывал. Они, наконец, рассердились, да и стащили недавно (наша экспедиция обнаружила!) из храма большую плиту из красного камня, на которой армянский доброволец-реставратор высек надпись на родном языке о своем духовном подвиге. А заодно и сломали, что поддалось. Им не рассказывали наши уважаемые сельские школьные учителя, что НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ НАЦИЮ С РЕЛИГИЕЙ, что азербайджанец — не обязательно мусульманин, француз может быть буддистом, а китаец — христианином!

Армянские резчики по камню давно уже используют орнаменты древних албанских могил, смешивая их с армянскими, на современных могильных плитах. Одного такого искусного умельца недавно показывали по каналу ОРТ. Настоящий мастер, ничего не скажешь, некоторые, особо художественные экземпляры плит демонстрируются как художественные изделия, на них иностранцы, в том числе и искусствоведы приезжают смотреть.

И как вы теперь им докажете, что «олю шэхэр» — древние албанские захоронения на границе Азербайджана с Ираном возле Джульфы — наши памятники? Недавно армяне подняли шум по поводу «вандализма азербайджанцев», уничтожающих дорогие армянскому сердцу захоронения «предков». И как вовремя! Как раз тогда, когда в Иран съехались специалисты ЮНЕСКО осматривать какие-то объекты иранской старины (тоже возле границы). Теперь эти иностранцы рвутся в Азербайджан, чтобы «убедиться своими глазами». А наши отмалчиваются, притихли: там и правда, наши местные сельчане несколько плит повыдергивали: «армянские» ведь!

Им, простым людям, как и в Газахе, никто про Кавказскую Албанию и ее границы не рассказывал. И непонятно им, почему по нашему «олю шэхэр» на азербайджанской земле армяне время от времени бродят, — значит и правда, «ихнее» кладбище. А за Карабах, раграбленные очаги, убийства, изувеченные трупы детей наш народ не только древние узорчатые могилки с крестами порушит!

Наши несмелые историки вычеркивают из сознания народа целые эпохи. Они не популяризуют свои академические знания, а некоторые вещи и вообще стараются не изучать, не замечать. Например, слабое изучение зороастрийского периода нашей страны уже привело к устойчивой международной традиции считать именно Иран родиной зороастризма, хотя еще Бретаницкий утверждал, что Зардушт родился на территории современного Азербайджана, и ранний период зороастризма связан с нашей страной. И еще долго после него в причудливом узоре смешивались на нашей земле элементы зороастризма, христианства, тенгрианства, ислама, суфизма…

А вот узбеки и таджики уже спорят за период зороастризма, привязывая его к своим странам: я говорила в Ташкенте с учеными. Они уже международные конференции по зороастризму проводят. А как памятники берегут! Как профессионально используют в туризме, не ожидая грантов Всемирного банка!

Мы же отсекаем огромный пласт исторического и культурного этногенеза только потому, что не желаем лишний раз вспоминать: часть нашей территории какое-то время находилась в составе древнего Ирана. НУ И ЧТО? В свое время весь регион там находился, как позднее — в составе СССР. Почаще нужно вспоминать, что на троне Ирана часто сидели тюрки, а в правительстве СССР — Гейдар Алиев.

Мы слабо изучаем также и христианский период нашей страны. Встрепенулись, когда норвежцы дали денег на реставрацию Кишского албанского храма, но изучение самой Кавказской Албании идет ни шатко, ни валко. Брать интервью по христианству я даже и не пытаюсь: меня засыплют ссылками на христианских древних авторов, зная (а может, и нет!), что целые христианские монастыри две тысячи лет работали над перепиской и фальсификацией истории христианства сообразно текущему политическому моменту, выбросили из обращения многочисленные апокрифы (жизнеописания Христа, есть такие, что записаны раньше Библии). А ведь согласно некоторым из них, Христос на кресте не умер. Его тихо сняли ночью, спасли. А потом он отправился в странствие. Куда бы вы думали? В Тибет, через Кавказ, где долго гостил… у зороастрийцев, удивляясь их доброй, красивой религии, запрещающей страдать, одобряющей радость.

А есть среди наших ученых знатоки иконописных традиций? Нет. Почему? Потому что мы — мусульмане. Хотя до сих пор поклоняемся культу предков, чаще посещая пиры, чем мечеть, не зная, что в исламе это запрещено. Интересно, — что напишут будущие археологи в своих монографиях, раскопав наши пиры, где завязанные тряпочки будут соседствовать с изречениями из Корана?

А как же будут нами изучаться теперь фрески пещер Кешикдага, если у нас не окажется глубоких знатоков по иконам? Ведь история смены традиций в иконописи — это сложнейшая история ВСЕГО христианства с его внутренней борьбой, тесно увязанной с ПОЛИТИКОЙ и завоеванием Кавказа? Ведь здесь сталкивались имперские интересы Рима, Византии, Персии! Нужно знать сюжеты икон, конъюнктурное изменение христианских легенд, отображаемых ими, колор красок, — в конце концов. Теперь, если послать просьбу о научной консультации в любую христианскую страну — то ли Россию, то ли Грецию, то ли в Рим — нам никто объективного ответа не даст: тайна борьбы, интриг, появления различных течений внутри христианства является закрытой информацией всех церквей. Одна история Святого Георгия чего стоит! У нас же был шанс вырастить таких специалистов в советское время, когда российская православная церковь не была еще так сильна. Но мы этот шанс упустили.

Почему грузинам Советская армия не помешала исследовать храмы на Кешикдаге, а нам «помешала»? Почему нищая Грузия находит средства на раскопки, реставрацию и последовательную популяризацию «комплекса Давид Гареджи» за рубежом, а нефтяной Азербайджан — нет?

Кто задумывался над тем, почему у грузин два креста — один равносторонний, тюркский, а другой современный, немного похожий на православный (с двумя поперечными перекладинами)? Кто знает, что изображение крестика — АРХЕТИП СТРУКТУРЫ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ВООБЩЕ — встречается на древних рисунках и орнаментах всех народов мира, и к христианству никакого отношения не имеет? И почему этому не учат в школе детей, расширяя детское сознание?

Армяне и грузины — простые люди, не политики, говорят нашим, — тоже простым и не политикам: «Вы ничего не охраняете, потому что это не ваше, не родное». Они считают, что нашли ответ на тысячу моих «ПОЧЕМУ». Но я с этим ответом не смирюсь никогда.

Если все это не наше, — тогда как, откуда руки простой азербайджанской женщины, почти не учившейся, не знающей ни Заратуштру, ни «иранского зороастризма», делают ритуальные пахлаву, шекербуру, когал с древними зороастрийскими символами? Да так, как этого не умеют ни в Узбекистане, ни в других странах региона? Наши сладости Новруза не просто вкусны — они архетипичны и точны в своей волшебной символике. И почему смысл каждого нашего новрузовского костра точно укладывается в тексты Авесты? Почему любая светлокожая и голубоглазая красавица-азербайджанка на вопрос «не русская ли она», гордо отвечает: «Среди азербайджанцев раньше были христиане, у нас в селе много таких голубоглазых, как я».

Все эти ответы идут изнутри, от души, от генной памяти. Но попросите их обосновать ответы научно — и они смутятся. Потому что в школьном образовании — дыра. Основную массу учебников пишут пафосные невежды, которые хорошо устроились, а не те, кто достоин. Народу нормально и внятно не объясняют, что пласты культуры и религий сменяют друг друга в истории, и по другому не бывает. Прошлого не нужно стыдиться, его нужно знать. Но теперь мы, кажется, впадаем в другую крайность — некоторые хотят вычеркнуть то хорошее, что мы взяли у России за долгий период совместного существования.

Доверие и простодушие, свойственные нашему народу, обернулись против нас: мы прогнулись под нивелирующей целые народы политикой царской, а потом красной России. И послушно не изучали то, что нам ОТТУДА не рекомендовали. А потом «не изучать» стало дурной привычкой. Грузины же и армяне изучали и сохраняли. НО! Именно это и доказывает, что у них и территория всегда была меньшей, и их самих было мало. Потому что такой железной хваткой, терпением и последовательной политикой в борьбе за выживание и захват территорий при каждом удобном случае обладают именно малые народы, живущие на небольшой территории и неплодородной земле.

Поэтому к любому аргументированному и корректному диалогу на историческую тему нужно быть готовым всегда.

Наши территории, которые Грузия считает своими «утерянными», уже вошли в учебник «История Грузии» — 2003 г.

Какова же историческая предыстория «вопроса делимитации границ» между Грузией и Азербайджаном? На наш вопрос отвечает ведущий сотрудник НАН, доцент кафедры «Истории Азербайджана» БГУ ЮНИС НАСИБОВ.

— Погранично-территориальный вопрос между южнокавказскими странами проявился в первые дни после объявления ими независимости. И уже в июне 1918 года стал конфликтной проблемой. В отношениях Грузии и Азербайджана спорными стали пограничные территории Борчалинского, Сыгнахского и Тифлисского уездов, а также невразумительные претензии грузинской стороны на Загатальский округ. 5 июня 1918 года (через неделю после принятия Акта о независимости!) на заседании правительства Грузии было принято решение о размещении войск вдоль рубежей и важнейших населенных пунктов Тифлисского, Борчалинского и Сыгнахского уездов, далеко вклинивавшихся за пределы не только населенных грузинами территорий, но даже никогда не входивших в состав исторических территорий Грузии.

Азербайджанская сторона, чтобы не углублять возникшую проблему, предложила создать специальную смешанную комиссию, на что получила резкий ответ грузинской стороны, опиравшейся на находившийся в тот период на территории Грузии воинский контингент Германии: «не вмешиваться во внутренние дела Грузии!».

После поражения Германии в I мировой войне и неблагоприятных для Кавказских стран политических процессов спорные вопросы были вынесены на повестку дня, созванной 25 апреля 1919 года в Тифлисе конференции четырех Кавказских государств — Азербайджана, Армении, Грузии и Горской республики. Предполагалось, что стороны будут договариваться по регионам со смешанным населением, а в случае невозможности договориться самим — вынести спорные вопросы на суд международного арбитража.

Неурегулированность осталась и в советский период. Чтобы решить спорные вопросы, 5 июня 1921 года по поручению Закавказского ЦИК совместная конференция уполномоченных делегатов Грузинской и Азербайджанской советских республик окончательно размежевала их территории, подтвердив включение Загатальского округа в состав Азерб.ССР и уточнив границы хозяйственного пользования землями и пастбищами в Гараязинской и Эльдарской степях Газахского района Азербайджана.

Однако наиболее серьезной угрозе пересмотра границ Азербайджан подвергся в марте 1944 года. Политика Сталина и Берии была направлена не только на изменение этнических, но и государственно-административных границ союзных республик, что подтверждается секретными архивами Сталина. После выселения турков-месхетинцев, чеченцев и ингушей, карачаевцев, балкар и др. на освободившихся территориях Грузии и переданных Грузии районах Карачая, Чечни, Ингушетии селили переселенцев из различных субэтнических народностей Грузии — сванов, мегрелов, горцев восточной Грузии. Именно в этот период снова был поставлен «вопрос» о дальнейшем урегулировании межреспубликанских границ в Закавказье, но «вопрос» почему-то касался конкретно границ между Азербайджанской и Грузинской республиками.

5 мая 1944 года по поручению Госкомитета обороны СССР была созвана конференция из представителей Азербайджана и Грузии, имевшая целью пересмотреть решения конференции от 5 июля 1921 года. В частности, касавшиеся всего Загатальского округа, Гараязинского сектора и Эльдарской степи. Конференция, как свидетельствуют архивные документы, не нашла ни одного здравого довода в пользу передачи указанных территорий Грузии. Она лишь разрешила совместное использование пастбищ и других объектов в Эльдарской и Гараязинской степях Газахского района Азербайджана.

Однако эта «совместная» хозяйственная деятельность постепенно привела к присвоению отдельных участков азербайджанской территории. В последующие годы ряд грузинских публицистов пытались представить совместное хозяйственное землепользование как доказательство принадлежности этих участков Грузии.

Тем не менее, конференция 1944 года подтвердила основные решения от 5 июля 1921 года и обязала грузинскую сторону опубликовать соответствующую декларацию об отказе впредь поднимать указанные вопросы. Документ подписал секретарь ЦК(б)КП Грузии Шадури.

Таким образом, в наши дни переговорный процесс по делимитации азербайджано-грузинской границы не случайно стал предметом общественного интереса: его подпитывает историческая память недавнего прошлого. Осложняют такие процессы «исторические изыскания» стороны, претендующей на изменение границ — прием не новый в истории государств мира.

Итак, если судить по публикациям в грузинской прессе, а также в изданиях сводного характера и учебникам, грузинская сторона предствляет утерянными частями своей территории так называемый в прошлом «Закатальский округ» (3993,89 кв.км), нижнюю часть Гараязинской степи с Кешикдагским хребтом (658,8 кв.км) и Эльдарскую степь (546,69 кв.км), «несправедливо переданные» Азербайджану в 1921-27 годах ХХ века. Эти данные опубликованы в учебнике для исторического факультета Тбилисского университета «История Грузии. ХХ век» (Тбилиси, 2003 г., на груз. языке, стр.130).

На этом заканчивается эпопея «Улитки на склоне», но не наши материалы, которые будут публиковаться уже под другими названиями.