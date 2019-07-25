«Уличным артистам» разрешат выступать в центральных частях Баку

26 июля состоится презентация проекта «Уличные артисты», подготовленного Бакинским туристическим информационным центром, подведомственным Государственному агентству по туризму.

Как сообщили Report в агентстве, согласно поддерживаемому госструктурами проекту, на первом этапе будет проведен отбор среди уличных артистов.

Успешно прошедшие отбор артисты получат заключение Бакинского туристического информационного центра на выступление на улице Низами в Баку, в Ичеришехер и Приморском бульваре.

В рамках проекта актерам, музыкантам, художникам, танцорам и другим творческим людям создадут условия для демонстрации таланта.

Значимость проекта «Уличные артисты» обуславливается большим интересам туристов к подобным мероприятиям, положительные результаты таких уличных шоу, организуемых в соседних странах.

| 2019-07-25T19:16:25+00:00 25 июля 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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