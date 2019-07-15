Уличное правосудие: Мужчина угнал машину, в которой было трое детей

В четверг вечером в Филадельфии мужчина угнал машину с тремя маленькими детьми на заднем сидении « Как сообщает www.usa.one.Их мать, 25 лет, зашла в пиццерию на 29-й и Дофин-стрит — переговорить с отцом двоих из детей — и оставила машину с включенным двигателем « Как сообщает www.usa.one. По словам главного инспектора Скотта Смолла, около 21:15 в Hyundai запрыгнул подозреваемый Эрик Худ, 54. Мужчина попытался скрыться на угнанном авто, в котором находилось трое детей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет, но, проехав полквартала, застрял в пробке на 29-й и Йорк-стрит. Отец детей, который работает в пиццерии и мать погнались за автомобилем и сумели вытащить Худа из машины. После этого угонщик попытался скрыться. Он пробежал полквартала, после чего его поймали отец и случайные свидетели. Повалив на землю подозреваемого, отец и толпа прохожих избивали Худа, пока он не потерял сознание.

Эрика Худа доставили в больницу университета Темпл с множественными травмами лица и головы. « Как сообщает www.usa.one. Его признали мертвым в 22:05. Худа неоднократно арестовывали в прошлом: на его счету 24 ареста. Полиция ждет отчет патологоанатома и анализ крови подозреваемого, чтобы выяснить, был ли он под действием наркотических веществ. «Я не фанат уличного правосудия. — прокомментировал случившееся капитан полиции Филадельфии Джейсон Смит — Думаю, подобными вещами должны заниматься мы» .