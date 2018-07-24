Ули Хенесс: Подвиги Озила связаны с матчами против таких соперников, как Фареры или Азербайджан

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал полузащитника сборной Германии по футболу Месута Озила за его решение не выступать за национальную команду из-за нападок, связанных с его встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я рад, что его выступление в сборной закончилось. В 92 матчах за национальную команду он забил 23 гола и отдал 40 голевых передач, но в основном эти подвиги связаны с матчами против таких соперников, как Фарерские острова или Азербайджан. На чемпионатах мира и Европы Озил забил всего четырежды в 27-и матчах», — сказал он.

Агент Месута Озила Эркут Согут жёстко ответил на высказывания Ули Хёнесса в адрес его подопечного.

«Этот жалкий человек не имеет ничего общего с футболом!… Он пытается отвлечь внимание от реальных проблем, от расизма и дискриминации, царящих в повседневной жизни немецкого общества.

«Месут в своём заявлении сказал, что принимает разумную и справедливую критику своей игры, рассматривая её как часть футбола. Хёнесс же даже и не попытался предоставить хоть какие-нибудь доказательства своим глупым и явно преувеличенным заявлениям…

«За Озила тут говорит статистика: рекордные 23 гола и 40 результативных передач, и, как следствие, пятикратное признание его лучшим игроком сборной Германии, причём трижды это было после 2014 г.

«Хёнесс утверждает, что Месут в течение многих лет был «призраком»… Но разве может «призрак» выиграть столько трофеев, сколько выиграл за это время Озил? Месут был самым полезным игроком сборной Германии на недавнем чемпионате мира, однако это нисколько не волнует Хёнесса…

Нельзя забывать и о том, что Озил в рамках чемпионата мира 2014 г. и Евро-2016 выиграл более 65% единоборств, ну а это делает комментарии президента «Баварии» ещё более смехотворными!… Факты говорят сами за себя, да и кто вообще такой этот Хёнесс, чтобы судить о Месуте?…

Он сеет ложь, дешёвые и стереотипные суждения, состряпанные без какого-либо обоснования! Мистер Хёнесс, мы больше не будем тратить время и силы на споры с вами по той теме, в которой вы ничего не смыслите! Вы просто позорите самого себя, но, что более важно, позорите ещё и «Баварию» на пару со сборной Германии!»

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