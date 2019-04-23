Уле-Гуннар Сульшер: Матч с «Манчестер Сити» – это идеальная возможность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о предстоящей игре с «Манчестер Сити».

«Это лучший матч, о котором мы могли просить, потому что игроки раздражены. После игры с «Эвертоном» у нас была беседа, и вы можете видеть, что все игроки очень разочарованы, но в то же время и очень раздражены своей игрой.

Матч с «Сити» – это идеальная возможность. На поле не будет места, чтобы спрятаться. Наши болельщики поддержат нас вне зависимости от результата, если мы выложимся в матче с «Сити», с очень-очень хорошим соперником. Уверен, получу от игроков правильный ответ.

В наказание мы не гоняли их по полю, как в старые-добрые времена. Мы не наказываем их бегом в горку, мы поддерживаем их доверием. Конечно, эти парни знают, что подвели себя лично, команду и меня в том числе, потому что за все несу ответственность я.

Я даю им указания, как действовать на поле. Это моя ответственность, чтобы они играли лучше. Уверен, что реакция будет», — сказал Сульшер. (Sky Sports)