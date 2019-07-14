Украину предостерегли от «дикой» политики против России

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что «дикая» экономическая политика властей страны по отношению к России привела к негативным последствиям.

Бойко считает, что из-за этого украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а национальная валюта — гривна — сильно ослабла. По его словам, «истерики в парламенте» не остановили полностью торговлю с Россией, однако привели к тому, что Киев покупает у Москвы больше, чем продает.

Политик подчеркнул, что следствием неграмотной экономической политики украинских властей стало отрицательное сальдо в три миллиарда долларов, а также большой внешний долг перед Международным валютным фондом   (МВФ) и другими партнерами. Бойко подчеркнул, что решить эту проблему поможет налаживание внешней торговли с Россией.

10 июля Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Диитрием Медведевым. Тогда политик заявил, что наиболее реальный способ решить газовый спор между странами — это создать консорциум, который учел бы интересы Москвы как поставщика газа, Киева как транзитера, а также стран Европейского Союза как потребителей (lenta..ru)

| 2019-07-14T09:24:45+00:00 14 июля 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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