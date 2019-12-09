Украинцы в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Зеленского на переговорах в Париже

Сторонники президента Украины Владимира Зеленского накануне встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже запустили флешмоб на своих страницах в социальных сетях «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!». В нем в течение воскресенья активно принимают участие как рядовые украинцы, так и входящие в команду украинского лидера политики.

На своих аватарках на страницах, в частности, в Facebook украинцы массово в течение всего дня публикуют надпись «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину», размещенную на фоне цветов национального флага. Среди тех, кто присоединился к акции, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, глава его офиса Андрей Богдан, лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и многие другие. Активную поддержку таким образом Зеленскому оказывают и многие пользователи соцсетей.

Флешмоб проходит в противовес акциям оппонентов Зеленского, которые в течение дня проводят митинги по всей стране, во время которых предъявляют требования как к президенту, так и к другим лидерам «нормандской четверки». Основным организатором митингов является экс-президент Петр Порошенко. Днем он выступил на «майдане» в Киеве, где обозначил «красные линии», которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных «на оккупированных территориях и в России». «Красными линиями» Порошенко также назвал невозможность «торговать Крымом» и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Лидеры других оппозиционных партий, которые изначально заявлялись организаторами акции на «майдане», — Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук — так и не появились на сцене в центре украинской столицы. Всего в акции в Киеве, согласно данным МВД Украины, днем собралось около 8 тыс. человек, а вечером — у здания офиса президента — около 2 тыс. человек.(ТАСС)