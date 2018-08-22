Украинскую компанию оштрафовали за ретрансляцию российских телеканалов

«По результатам внеплановой проверки Национальный совет назначил мариупольскому провайдеру программной услуги компании «Формат» (кабельная сеть) две санкции — предупреждение и штраф в размере 46 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов)», — написал Костинский на странице в Facebook.По его данным, провайдер не ретранслировал некоторые украинские программы, однако при этом показывал иностранные программы, которые не были утверждены для показа на Украине. «Ретранслировались российские телеканалы, которые Национальный совет ограничил к ретрансляции на Украине из-за нарушения норм Европейской конвенции о трансграничном телевидении и национального законодательства: «Карусель», Travel and Adventure», — добавил Костинский. Он отметил, что именно из-за последнего нарушения канал оштрафовали.

РИА Новости