Украинский союз журналистов против телемоста с Россией

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом «Россия-1«.

«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», — говорится в заявлении НСЖУ, сообщает ТАСС.

Союз журналистов призвал коллектив телеканала NewsOne «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов». «При этом владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально — физическую агрессию)», — говорится в заявлении, в котором также содержится призыв к украинскому телеканалу пересмотреть свое решение о проведении телемоста с российским каналом.

Ранее в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» было объявлено, что телемост пройдет в течение двух часов с 18:00 до 20:00 12 июля.