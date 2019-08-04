Украинский провал: «особенности» странового пиара по-азербайджански

Под лежачий камень вода не течет. Любовь и уважение к той или иной стране также появляются не на пустом месте. Это плоды огромной работы со стороны целого ряда структур и организаций страны, которая борется за умы и сердца жителей того или иного государства. Увы, говоря конкретно об Украине, мы эту борьбу проигрываем. Об Азербайджане тут практически ничего не знают. Редкие сюжеты в телевизионных репортажах и новостях, отдельные статьи в некоторых СМИ — это все никак не меняет тенденции. Потому, что всего этого должно быть в десятки раз больше. Ну и качественнее все это должно быть, разумеется.

Да, все это стоит недешево, но тут как раз тот самый случай, когда скупой платит дважды. В виде недополученной прибыли — финансовой и имиджевой. А вот Грузия, куда менее богатая, чем Азербайджан страна, на страновой пиар денег не жалеет. К примеру совсем недавно, 15 июня, в Одессе, в парке Победы собралось более 10 тысяч гостей, чтобы отбить зажигательные ритмы на боржоми-барабанах, принять участие в танцевальных баттлах от ансамбля грузинского танца «Сакартвело», покорить океанские VR-волны в интерактивной зоне и создать «карту характера» этого украинского города.

«В рамках фестиваля мы анонсировали новую упаковку: 1,25 л для большой компании, – рассказывает представитель организатора фестиваля Оксана Панкина. – Учитывая жаркое одесское лето, именно такой объем был самым популярным». Как тогда заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, фестиваль Borjomi Fest несет большую социальную составляющую, благодаря которой одесситы узнают больше о культуре современной Грузии. На фестивале наградили участников премии «Люди с характером» Одессы и разыграли среди гостей 3 авиабилета на родину Боржоми.

Разве нельзя было организовать что-то подобное азербайджанской стороне? Уверен, что можно было бы. Ведь, в Украине успешно работает SOCAR, число заправок которой растет. Ну и где SOCAR Fest? Нет его, и не предвидится. Ждут, полагаю, указаний «сверху», а проявить креативность и инициативу самим как-то не с руки. Да и зачем тратить деньги на популяризацию Азербайджана, если можно прикупить себе очередную дорогую иномарку?!

Вроде бы, работать в данном направлении должны и Государственный комитет по делам диаспоры, местные руководители диаспоры, среди которых есть куча состоятельных людей, долларовых миллионеров. Да и Государственное агентство по туризму могло бы обратить внимание на Украину. К сожалению, ничего в этом направлении не делается. Изредка, сквозь тернии к звездам, пробивается какой-то сюжет о туристическом потенциале Азербайджана. Но и то — инициатива давно работающих в Украине азербайджанцев, на патриотизме и энтузиазме которых далеко не уедешь. Нужен системный, государственный подход, а его нет.

Есть только профанация, имитация бурной деятельности со стороны тех, кто называет себя лидерами азербайджанской диаспоры. Они сотрудничают с бакинскими журналистами для самопиара. В итоге доходит до абсурда, когда в отечественных СМИ регулярно публикуется информация о каждом вздохе и выдохе очередного руководителя очередной же диаспорской организации с громким названием. В итоге, шумная акция по созданию Рады азербайджанцев Украины ничего не изменила в подходах к делу популяризации нашей страны. Гора родила мышь и это мы увидели, как на парламентских выборах в Украине, которые обнажили отсутствие единого подхода РАУ к столь важному вопросу, как поддержка наиболее перспективных кандидатов в Верховную Раду, так и в плане деятельности по страновому пиару.

В итоге, все сводится к деятельности отдельных азербайджанцев, причем не любящих афишировать свою работу. К примеру, одними из лучших ресторанов Киева являются «Ша-плов» и «Бакинский дворик». Они созданы в традиционном азербайджанском стиле, полны элементов нашей культуры и традиций, причем не только кулинарных, но и архитектурных и художественных. Каждый украинский посетитель этих заведений начинает интересоваться Азербайджаном и это здорово. Здорово, но мало. Ведь, это, повторюсь, частная инициатива, а нужен государственный подход.

Да и с частными инициативами все не так просто. К примеру, «битву за лаваш» мы в Украине уже проиграли. Практически во всех продуктовых магазинах, на рынках этой большой страны продают армянский лаваш. Кроме того, продается и грузинский лаваш — это то, что в Азербайджане называют хлебом из тендира. Иди теперь доказывай, что есть и азербайджанский лаваш! А ведь можно же было организовать традиционное, ежегодное Lavash Party, победителям которого бы выдавался приз в виде поездки в Азербайджан! Нет всего этого. Как нет и нормального промоушена наших вина и нашего чая в Украине. В итоге, мы имеем то, что имеем — Азербайджан для украинцев, по большому счету, остается незнакомой страной.