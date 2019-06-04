Украинский политик назвал Саакашвили «туристом»

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко считает, что возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили является ошибкой, политических перспектив на Украине у него нет, сообщает РИА Новости.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.

«Что касается этого руководителя – бывшего президента Грузии, то ему бы, наверное, лучше поехать в Грузию, там объяснять народу о достижениях. Он туда въехать не может, поэтому занимается «туризмом» здесь. Я считаю, что это ошибка, потому что мы видели всех этих «туристов» очень много, и ничего хорошего они стране не дали. Никаких политических перспектив у него здесь нет», — сказал Бойко в эфире телеканала «Россия 24».