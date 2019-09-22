Украинский генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе

Обмен осужденными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» президента России Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе. Об этом в эфире «Обозревателя» заявил бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук.

По его мнению, «российское общество уже устало от войны» и «от гробов, которые они получают». «Потом — обмен пленными. Это уже признаки окончания войны. Разведение войск. Когда наш президент Владимир Зеленский\ поехал прямо на тот мост на Луганском направлении. Некоторые осторожные заявления Путина», — сказал Гаращук, отметив, что «все это — деэскалация».

Он также назвал Путина и Зеленского единственными, кто может решить вопрос о прекращении огня в Донбассе и отводе войск. «Главную роль, главную скрипку должен играть наш президент. Но ни в коем случае нашему президенту нельзя ехать в Москву. Это исключено», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее, 20 сентября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия для снятия блокады с Донбасса. По его словам, для этого сначала необходимо вернуть Киеву все предприятия с не подконтрольных ему территорий, а также развести силы и обменяться пленными.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» между Москвой и Киевом произошел 7 сентября. На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, арестованные в результате инцидента в Керченском проливе. Украинские власти в свою очередь выдали России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», и еще 33 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность (lenta.ru)