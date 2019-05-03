Украинский дизайнер: «Азербайджанки – это воплощение истинно женской красоты»

Создатель бренда Mayumi, известный украинский дизайнер Алена Приступко дебютировала на подиуме Аzerbaijan Fashion Week, представив весенне – летнюю коллекцию романтических платьев для повседневной жизни.

В интервью # гостья из Киева поделилась своими впечатлениями о Баку и бакинках, и призналась в том, что ее поразило в Азербайджане больше всего:

— Ваша коллекция вызвала большой интерес у публики. Вы ее готовили специально для Баку?

— Да, это абсолютно новая коллекция, и мы готовили ее специально для участия в Аzerbaijan Fashion Week. В этой коллекции воплотились мои представления о Баку, городе, в котором я никогда не была прежде, но о котором мечтала. Баку ассоциировался у меня с абсолютной романтикой, и я не ошиблась. Коллекция получилась соответствующая: воланы, рюши, цветы и легкость – я создавала эту одежду, представляя Баку. И как мне кажется, я попала в точку. Баку встретил нас замечательной погодой, город просто потрясающий! Очень просторный, красивый… Сказочная архитектура!

— А какое впечатление произвели на вас азербайджанские женщины?

— Я стала заглядываться на азербайджанок еще в самолете, когда мы летели в Баку. Меня поразило то, насколько это женственные, чувственные натуры! Этим ваши женщины очень сильно отличаются от украинок. Мы, к сожалению, это теряем, а вы – сохраняете. Мы стали более урбанизированными. Поэтому, испытываешь большое наслаждение, когда видишь перед собой женщину с большой буквы. В моих глазах бакинка – это воплощение истинно женской красоты и женственности. Внешне очень жгучие, очень яркие, особенно это заметно на нашем фоне. Я испытала большое наслаждение, когда созерцала свою одежду на азербайджанских моделях. Что не надень – смотрится просто идеально! Я очень счастлива быть частью Аzerbaijan Fashion Week.

— Быть может, все это вдохновило вас на создание новой коллекции?

— Я уже думала об этом. Новая коллекция непременно будет навеяна моими впечатлениями о чудесном городе Баку. Каспий, солнце, горы, красивые люди, гостеприимность на каждом шагу – в другом месте мои эмоции точно были бы не столь яркими и выразительными. Поэтому, конечно же, коллекция, посвященная Баку, непременно появится в ближайшем времени.

— Ваш шоурум находится в центре Киева. На кого рассчитана ваша одежда главным образом?

— Одежда от Mayumi делает акцент на практичность, удобство и женственность. К примеру, коллекция, которую я привезла в Баку, рассчитана на то, что ее можно одеть прямо с подиума и идти, неважно куда: в офис, или же на торжество. В Украине сегодня есть большой спрос на дизайнерскую одежду. Мы направлены на собственный рынок, и особенно это касается молодежи. Есть бренды премиум класса, есть более бюджетный вариант, есть маркет, и, кстати, в этом сегменте у нас большой выбор, что не может не радовать. Это доступная одежда, современный интересный крой – такие коллекции пользуются большой популярностью.

Что касается одежды от Mayumi, то мы заняли на рынке среднюю нишу в ценовом сравнении. Она у нас достаточно мало заполнена. Наш приоритет – сделать качественную одежду по доступным ценам. Чтобы каждая девушка могла себе позволить приобрести как повседневные варианты, так и праздничные наряды.

— Интересует ли вас азербайджанский рынок?

— Безусловно! Мечтаю выставляться в Баку. Мы ездили по центру города, и я видела ваши роскошные бутики и шоурумы. Это просто потрясающе! Я надеюсь, что мне удастся найти здесь партнеров по бизнесу и в дальнейшем представлять свою одежду на вашем рынке.