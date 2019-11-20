Украинский адмирал обвинил РФ в краже с кораблей унитазов

В России «угробили» катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», прежде чем вернуть их Украине, заявил командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью «4 каналу» в среду, 20 ноября. По его словам, с судов «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

«Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — продолжил адмирал. Он рассказал, что в настоящий момент корабли подходят на буксире к территориальным водам Украины, пояснив, что «скорость очень маленькая, они своим ходом не идут».