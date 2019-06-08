Украинские военные воспротивились Зеленскому

Военнослужащие украинской армии могут открывать ответный огонь в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, несмотря на предложение президента страны Владимира Зеленского не отвечать на обстрелы. Об этом заявил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) генерал-майор Богдан Бондарь, передает УНИАН.

По словам Бондаря, военные имеют право отвечать огнем, если есть угроза жизни или потери территории. «Подразделения ВСУ имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается», — заявил он.

Бондарь добавил, что военнослужащих не будут наказывать за адекватный ответ на нападение.

6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе. Он сравнил такие меры с добровольным расстрелом. По его мнению, запрет на ответный огонь можно вводить только после того, как ООН пришлет миротворческий контингент в Донбасс.

Предложения нынешних властей по урегулированию конфликта на Донбассе представил второй президент Украины Леонид Кучма на встрече трехсторонней контактной группы 5 июня.

Помимо запрета на ответный огонь Киев предлагает снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Порошенко уже назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценкопосчитал, что деблокада равносильна финансированию терроризма (согласно закону о реинтеграции Донбасса, ЛНР и ДНР не являются террористическими группировками — прим. «Ленты.ру») (lenta.ru).