Украинские СМИ – о защитнике «Нефтчи»: Ему пророчили мировую славу

В Украине, рассказывая о том, как сложилась карьера футболистов юношеской сборной страны, выигравшей ЕВРО-2009 (U-19), отметили и защитника азербайджанского «Нефтчи» Кирилла Петрова.

«Этому игроку пророчили после ЕВРО-2009 мировую славу! Капитан юношеской сборной Украины на турнире был удостоен приза лучшему игроку.

К сожалению, те два приза – индивидуальный, лучшему игроку Евро-2009 и командный – сам трофей чемпионов континента, так пока и остаются единственными в карьере Петрова.

В «Динамо» он так и не заиграл. «Погастролировал» в чемпионатах Польши и Казахстана. Сейчас – игрок азербайджанского клуба «Нефтчи», — пишет «Аргументы и Факты в Украине».