Украинские СМИ – о защитнике «Нефтчи»: Ему пророчили мировую славу

В Украине, рассказывая о том, как сложилась карьера футболистов юношеской сборной страны, выигравшей ЕВРО-2009 (U-19), отметили и защитника азербайджанского «Нефтчи» Кирилла Петрова.

«Этому игроку пророчили после ЕВРО-2009 мировую славу! Капитан юношеской сборной Украины на турнире был удостоен приза лучшему игроку.

К сожалению, те два приза – индивидуальный, лучшему игроку Евро-2009 и командный – сам трофей чемпионов континента, так пока и остаются единственными в карьере Петрова.

В «Динамо» он так и не заиграл. «Погастролировал» в чемпионатах Польши и Казахстана. Сейчас – игрок азербайджанского клуба «Нефтчи», — пишет «Аргументы и Факты в Украине».

| 2019-06-27T13:05:01+00:00 27 июня 2019, 13:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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