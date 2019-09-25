Украинские реалии: никогда не говори никогда

Никогда не говори никогда. Наверное, именно так правильнее всего будет звучать наиболее точный ответ на вопрос о том, возможно ли в Украине что-то, казавшееся еще вчера невероятным. Нет, я сейчас рассуждаю не о невероятной победе Владимира Зеленского и оперативно созданной партии «Слуга народа» на президентских и парламентских выборах. Речь идет о перспективах полнейшего реванша представителей прежней власти.

Начну с того, что Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное производство против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают не только в возможном препятствовании осуществлению избирательного права. На сей раз дело открыли «по факту создания и координирования общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одессы.

«Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок «организацию, координацию и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства», «незаконное отстранение от власти законно избранного президента Януковича», «захват власти организованной преступной группой», «преступное противодействие государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и тому подобное», — так прокомментировал случившееся сам Парубий.

Его ирония понятна. Ведь, в России с самого начала утверждали, что силы, пришедшие к власти в Украине в результате «Революции Достоинства», совершили «государственный переворот». А Парубий, напомню, был одним из главных персонажей «Революции Достоинства». И вот теперь, против него СГБ возбуждает уголовные дела, в том числе и по событиям в Одессе, вину за которые российская сторона всегда возлагала на теперь уже бывшую украинскую власть.

Как-то уж больно быстро развиваются события. И все по сценарию, который очень бы устроил как российскую сторону, так и бывшую украинскую власть. Которая, замечу, уже и не думает скрывать своего влияния на ситуацию. Вот и Андрей Портнов, этот бывший глава АП времен президентства Виктора Януковича, в Telegram уже заявил, что месяц назад обращался в правоохранительные органы с заявлением открыть дело против Парубия.

«С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы еще месяц назад. Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе. Его нужно брать под стражу, а затем в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет»,- говорится в сообщении. Такое развитие событий казалось бы немыслимым всего год назад. Но, это Украина. Где никогда нельзя говорить никогда.

И тут уместно напомнить также о том, что адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк уже вовсю говорит о подготовке возвращения Януковича в Украину. Как известно, Янукович покинул Украину зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время событий Евромайдана. Напомню, что 24 января 2019 года суд вынес приговор беглому президенту Украины, заочно приговорив его к 13 годам заключения за государственную измену.

Возможна ли отмена этого приговора? Скажем, такое развитие событий уже не кажется чем-то нереальным. Тем более, что Юрий Кирасир, это пресс-секретарь Александра Януковича, сына бывшего президента Украины, сообщил, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против Виктора Януковича. Такое вот развитие событий. Приходится констатировать, что совершенно прав блестящий украинский журналист Виталий Портников, когда указывает на то, что своим юристам Янукович ставит не правовые, а политические задачи — привлечь к ответственности тех, кто виновен в «сдаче Крыма» и «антиконституционном захвате власти».

«Вероятно, именно расправа с политиками, которые поддержали народ на Майдане и пришли к власти после бегства Януковича, станет частью операции «реставрация» — ведь после этого отменить обвинительные приговоры самому бывшему президенту не составит никакого труда»,- пишет Портников. Возможно ли такое?! Это Украина. И тут действует принцип — никогда не говори никогда.