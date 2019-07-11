Украинские парламентарии отказались отправить в отставку министра иностранных дел

Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Соответствующий проект постановления поддержали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко.

| 2019-07-11T21:07:31+00:00 11 июля 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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