Украинские олигархи поддерживали Зеленского на выборах, заявил Коломойский

«В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости», — сказал Коломойский в интервью интернет-изданию «Украинская правда», отвечая на вопрос, кого олигархи поддерживали на выборах.

Ранее Коломойский публично поддержал Зеленского, однако заявил, что не мог финансировать его кампанию, даже если бы хотел. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%(РИА Новости)