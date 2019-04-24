Украинская полиция получила более 11000 сообщений о нарушениях на выборах

«В период нынешней кампании в органы и подразделения полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была довольно разнообразной — от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствования избирательному праву. Наибольшую нагрузку по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировали в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях», — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.