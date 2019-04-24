Украинская полиция получила более 11000 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция получила более 11 тысяч сообщений о нарушениях с начала избирательной кампании, сообщил в среду глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает РИА Новости.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года.
«В период нынешней кампании в органы и подразделения полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была довольно разнообразной — от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствования избирательному праву. Наибольшую нагрузку по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировали в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях», — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.
Он сообщил, что полиция завела 430 уголовных дел, 30 гражданам сообщили о подозрении в нарушении законодательства.