Украинская делегация прекратила участие в работе ассамблеи ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы решила прекратить участие в работе ассамблеи, сообщил 15 июня в Facebook нардеп от «Народного фронта», член украинской делегации Леонид Емец.

«Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1. Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации. 2. Делегация обращается к Верховной Раде Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ», – написал Емец.

Он добавил, что также украинская делегация в ПАСЕ обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел по поводу «дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы».

gordonua.com
| 2019-06-25T14:45:22+00:00 25 июня 2019, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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