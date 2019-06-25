Украинская делегация прекратила участие в работе ассамблеи ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы решила прекратить участие в работе ассамблеи, сообщил 15 июня в Facebook нардеп от «Народного фронта», член украинской делегации Леонид Емец.

«Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1. Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации. 2. Делегация обращается к Верховной Раде Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ», – написал Емец.

Он добавил, что также украинская делегация в ПАСЕ обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел по поводу «дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы».