Украинская армия проводит боевые стрельбы вблизи границы с Россией

Украинские военные объявили об успешном начале учебных стрельб зенитных ракетных комплексов на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, из-за которых было закрыто воздушное и водное пространство в прилегающих районах Черного моря. Об этом говорится в сообщении на официальной странице командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сети Facebook.

«Во время практической фазы итоговых тактических учений подразделений зенитно-ракетных войск, проходящих на государственном полигоне «Ягорлык», боевые расчеты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет различной дальности», — говорится в сообщении. Украинские военные заявили, что в ходе стрельб все условные цели были уничтожены.

Как сообщали ранее представители ВСУ, тактические учения на полигоне «Ягорлык» проходят с 31 октября по 4 ноября. В ходе них проводятся стрельбы ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.