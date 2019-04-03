Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.

Запрет вводится на нерегулярные рейсы, кроме полетов необходимых для обеспечения миссия ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Сообщается, что запрет был введен после посещения России кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как пояснил глава МВД Украины Арсен Аваков, они «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве».