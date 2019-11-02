Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Украинский милитарный портал».

Отмечается, что площадь перекрытого района составляет 6323 кв. км и охватывает сразу три области — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

«Прибрежное сообщение 1256/2019 дейcтвует с 6:00 до 16:00 (с 7:00 до 17:00 мск) и запрещает навигацию судoв, аналогичное время указано для запрета полетов с оповещением A3684/19 NОTAM», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов будут проходить на Украине до 4 ноября.

31 октября сообщалось, что Украина и НАТО договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности в черноморском регионе (.