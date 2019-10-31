Украина выходит на новый уровень партнерства с альянсом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об обновленном пакете проектов и практических мер по сотрудничеству, обсудил перспективы сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей альянса, сообщает РИА Новости.

В Киеве в четверг проходит заседание комиссии НАТО-Украина.

«Сегодня мы подбили итоги сотрудничества, оценили достигнутое и обменялись мыслями об усилении нашего взаимодействия… Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практичных мер, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО», — заявил Зеленский на совместном со Столтенбергом брифинге.

Зеленский заявил, что проинформировал Столтенберга, что Украина готова выйти на новый уровень партнерства с альянсом.