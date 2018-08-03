Украина возмущена заявлением премьер-министра Венгрии

Временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап был вызван на ковер в украинское министерство иностранных дел, где ему был выражен протест в связи с высказываниями венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщила в четверг, 2 августа, пресс-служба МИД Украины.

«Пренебрежительные» высказывания Орбана о евроатлантических устремлениях Украины недопустимы, подчеркнули в Киеве. МИД Украины потребовал, чтобы Будапешт прекратил действия, отрицательно влияющие на двусторонние отношения.

Орбан, выступая перед своими сторонниками в румынском городе Бэиле-Тушнад 28 июля, заявил, что не видит Украину членом НАТО, несмотря на ее стремление сблизиться с Западом. Шансы Украины стать членом Евросоюза «тоже почти равны нулю», заявил венгерский премьер.

Кроме того, по словам Орбана, возможность того, что Россия вновь установит гегемонию над Украиной, не является «нереальной». Евросоюзу следует прекратить свою «примитивную политику» в отношении Кремля и отменить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма.

Премьер-министр Венгрии известен своими дружескими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным, напоминает агентство dpa. Одновременно Венгрия, являясь членом НАТО и ЕС, блокирует шаги Украины, направленные на сближение с этими организациями.

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