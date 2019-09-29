Украина восстановит пассажирское сообщение на границе с Крымом

После почти пятилетнего перерыва Украина восстанавливает пассажирское сообщение с населенными пунктами, находящимися на границе с Крымом. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в фейсбук, что движение будет восстановлено после запуска контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак». При этом он добавил, что меры приняты в связи с поручением президента страны.

Речь не идет о восстановлении любых рейсов в / из оккупированного Крыма, — приводит цитату министра ведомство . — Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украины. Крым — это Украина.

Напомним, движение автобусов и поездов через границу с Крымом было прекращено в 2014 году после референдума. Поезда не заезжают с тех пор в республику, а останавливаются в Херсонской области.