Украина вновь розыскивает Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

По данным сайта МВД Украины, Цемах – «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», дата его исчезновения – 23 сентября 2019 года. В розыск объявляют после того, как статус свидетеля меняется на подозреваемого.

Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, сбили Boeing-777.

Летом этого года сотрудники СБУ похитили его во время спецоперации и вывезли в Киев. В сентябре Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, он вышел на свободу в рамках освобождения задержанных Россией и Украиной по схеме «35 на 35».

Цемах — единственный доступный свидетель, непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации. (РИА Новости)