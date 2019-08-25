Украина в ожидании полной смены власти

Празднование Дня Независимости в Украине совпало со 100 днями президентства Владимира Зеленского. Его избрание весной текущего года было реакцией общества на провальную деятельность политиков старого образца. Избиратели тем самым четко указали политическому классу, что ждут быстрых и глубоких реформ, решения многих вопросов, которые накопились за годы независимости.

Надо сказать, что буквально с первых часов пребывания в должности, Зеленский столкнулся с мощнейшим сопротивлением. Начиная от парламента, который каждый раз проваливал его инициативы и кадровые назначения и кончая часто открытым саботажем и проволочками в исполнительной власти. Создалась ситуация, что президент новый, а остальные ветви власти старые.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу «ОбозTV» заметил, что «Зеленский начал работу без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Таких «без» -много… Шестой президент — единственный попал в ситуацию, когда старая власть не помогает, а, наоборот, создает трудности…Такой ситуации я не помню за годы независимости».

В Верховной раде большинство принадлежало депутатам из «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» Арсения Яценюка. Острое противостояние парламента и президента привело к досрочным выборам, которые партия Зеленского «Слуга народа» выиграла с разгромным счетом, получив абсолютное большинство, приближающееся к конституционному.

После выборов парламент должен собраться на первое заседание не позднее месяца со дня публикации окончательных результатов выборов. В данном случае это 6 сентября. Однако президент и его партия спешат. Верховная рада проведет свое первое заседание 29 августа. На нем будут официально сформированы фракции, а также вносится кандидатура на пост премьер-министра. Называются разные люди, но как сказал президент на праздновании Дня Независимости, окончательное решение он еще не принял. По регламенту парламентским большинством вносится кандидатура премьер-министра и если президент не возражает, то за нее голосуют на пленарном заседании. В данном случае это чистая формальность, так как большинство у его партии «Слуга народа».

После первого заседания парламента отводится месяц на формирование коалиции. Всегда это был сложный и затяжной процесс, связанный с торгами, договорняками, закулисными переговорами о распределении министерских постов и сфер влияния, нарушениями взятых обязательств и прочими атрибутами прошлых властей.

С учетом нынешнего состава Верховной рады никакой коалиции не требуется, так как есть абсолютное большинство одной партии. Практически решен вопрос о том, что «Слуга народа» делегирует на должность председателя Верховной рады своего лидера Дмитрия Разумкова, его заместителем станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Должность еще одного заместителя предлагается другим парламентским партиям, но ни одна из них до сих пор не приняла предложение.

Из этого вытекает, что появляется возможность быстро и прозрачно решить организационные и кадровые вопросы. Представитель президента в правительстве Андрей Герус сказал в эфире телеканала «1+1», что «Все будет быстро. Думаю, новый кабинет министров будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента»,

В прессе пишут, что уже в первый день предполагается работа на 60-70 законопроектами. Среди них будет проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, а также законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве.

Как сказал один депутат, «Надо будет — будем ночевать. Времени нет». Дело в том, что ряд законопроектов потребует внесения изменений в конституцию Украины. Порядок таких действий предусматривает голосование на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 голосов) и с этим проблем не будет. Далее предстоит рассмотрение Конституционным судом и в случае его положительного вердикта проводится голосование на следующей сессии. На этот раз требуется не менее 300 голосов.

Следующей большой проблемой для Зеленского будет формирование новой системы управления силовыми структурами. В условиях аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе это сопряжено со значительными трудностями и сопротивлением консервативных коррупционных кругов.

О силе противодействия говорит тот факт, что руководство Таможенной службы открыто игнорирует указание президента об увольнении руководителей ряда областных управлений. Характерно, что законопроект о реформировании Таможенной службы, ставшей примером глубочайшей и всеобъемлющей коррупции, вносился еще в предыдущем созыве парламента, но даже не был рассмотрен в комитетах. И таких примеров можно привести множество. Подобная проблема с Пограничной службой, переданной предыдущей властью в систему МВД. Здесь также предстоят большие изменения.

Все это происходит на фоне довольно сложной внешнеполитической ситуации непосредственно связанной с конфликтом на Донбассе. Пока деятельность Зеленского на международной арене не привела к каким-нибудь серьезным провалам. Тем не менее, недавняя встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона и предложение последнего и поддержанное Трампом, о возвращении России в G8 было очень негативно прокомментировано в Украине.

Надо сказать, что Зеленский отреагировал быстро и точно. Он категорически отверг такое предложение и ясно высказался, что подобное будет просто предательством. Против выступили Германия, Великобритания и Канада. Вопрос пока снят, но спокойствия это не добавляет.

В Киеве прекрасно понимают, что промедление с реформами и получение внятных результатов, сделает невозможным потворство агрессору. Поэтому и международное положение заставляет новую власть спешить.

Третий фактор и не терпящий отлагательства — это экономика и финансы. Достигнутые темпы роста ВВП в 2-3% никак не могут удовлетворить как власть, так и население. Стране как воздух необходимы инвестиции, но они никогда не придут, если будет не только провозглашен, но и реализован принцип, что частная собственность — священна и неприкосновенна. Без нормальной судебной системы и работающих в правовом поле правоохранительных органов этого достичь невозможно.

Соответственно нельзя обрубить щупальца коррупции и всевластия чиновников. Петр Порошенко обещал это сделать, но в его президентский срок ситуация не только не улучшилась, а еще больше ухудшилась. Не случайно, а вполне закономерно поток иностранных инвестиций в Украину уменьшился в несколько раз.

Страна находится в ожидании. Все понимают трудности нового президента и готовы ждать. Как отмечают социологи, в обществе сохраняются оптимистические ожидания от новой власти.