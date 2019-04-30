Украина в ожидании грома: кто будет «сакральной жертвой» борьбы с коррупцией?

Центральная избирательная комиссия Украины наконец-то объявила результаты второго тура президентских выборов в этой стране. Официальным победителем признан кандидат Владимир Зеленский, который набрал 73,22%. За его оппонента Петра Порошенко проголосовали 24,45% украинцев. При этом, пока открытым остается вопрос о том, когда состоится инаугурация нового главы украинского государства.

Украинским законодательством установлено, что новоизбранный президент должен вступить на пост, принеся присягу народу на торжественном заседании украинского парламента не позднее 3 июня. При этом, в команде Владимира Зеленского надеются на инаугурацию 19 мая. Об этом юрист Андрей Богдан рассказал в интервью « Украинской правде». По его словам, инаугурация могла бы состояться 19 мая. Он не утверждает, что произойдет все именно так, но, по мнению юриста, это «был бы интересный сюжет». В любом случае, единого мнения относительно того, когда состоится инаугурация, в команде Зеленского пока нет.

Зато очевидно, что в Украине установилось классическое затишье перед вполне ожидаемой бурей, которая может привести к совершенно шокирующим новостям об аресте многих из тех, кто долгие годы представлял собой политическую элиту этой страны. Многое говорит о том, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского – начало утилизации прежней политической элиты Украины. Ведь очевидно, что уже поменялись правила игры.

Собственно, именно сейчас, за короткий период, когда ЦИК уже назвала Зеленского президентом Украины, но пока не произошла его инаугурация, начнутся закулисные интриги, попытки договориться с новой властью, активная кампания в СМИ со стороны участников этого действа. И вот, мы уже видим интересные и ожидаемые попытки некоторых представителей действующей власти плавно перейти в состав власти новой.

Вот и глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что будет продолжать работать при будущем президенте Владимире Зеленском, если они сойдутся во взглядах. Об этом он рассказал еще в пятницу, 26 апреля, во время совместного пресс-похода с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook. Климкин, напомню, является личным назначенцем Петра Порошенко.

Но, есть еще более интересная картина, скажем так, стремительной переориентации некоторых украинских политиков. Речь идет о премьер-министре Владимире Гройсмане. Напомню, что сразу после второго тура выборов, отвечая на вопрос являются ли Владимир Гройсман и глава ГПУ Юрий Луценко предателями, Порошенко ответил: «Нет, они члены моей команды».

Но прошло совсем немного времени, и Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым законно избранным президентом. Более того, они провели неформальную встречу 24 апреля. Об этом сообщили два независимых друг от друга источника, сообщала «Украинская правда». По данным издания, встреча Зеленского и Гройсмана прошла в офисе «Квартала 95». Что стало темой разговора — неизвестно, однако сообщается, что у обоих сложилось положительное впечатление друг о друге. «Он абсолютно нормальный человек», — передал слова Гройсмана собеседник из его окружения.

Данная информация наводит на мысль о том, что Гройсману удалось отвести от себя возможную угрозу. Могут ли тем же похвастаться иные украинские политики, представители нынешней власти, олигархи? Нет. По имеющимся у нас сведениям, наибольшая угроза нависла над тремя лицами. Речь идет о президенте Украины Петре Порошенко, генпрокуроре Юрие Луценко и внефракционном народном депутате Украины Сергее Левочкине. Последний, как известно, обладает огромным влиянием на политическую жизнь в Украине еще со времен, когда он был «серым кардиналом» при президенте Викторе Януковиче.

Очевидно, что без соучастия Левочкина, равно как и находящегося в Австрии под арестом олигарха Юрия Бойко, просто невозможно было бы добиться столь легкого устранения Порошенко. Но, судя по всему, они свою партию отыграли и теперь Левочкин, как и Порошенко с Луценко вынуждены ждать решения о своем будущем из США.

Дело в том, что уже были обнародованы сведения о том, что политический технолог и бывший глава избирательного штаба президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт активно сотрудничал с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Лёвочкиным во время президентских выборов в США.

Так, Пол Манафорт брал с украинских олигархов деньги за предоставление социологических данных о выборах главы Соединённых Штатов Америки. В частности, Сергей Лёвочкин направил политическому технологу миллионы долларов за политические консультации, которые тот должен был передать в инаугурационный комитет Дональда Трампа. Также следствие получило информацию о том, что в 2016 году Пол Манафорт в письменной форме сообщил своему бухгалтеру о перспективе получения 2,4 миллиона долларов за работу в Украине.

Обнародование данной информации нанесло серьезный удар по репутации Трампа и теперь, очевидно, он использует все свое влияние для борьбы с Левочкиным и всеми теми, кто был причастен к данному сливу. И тут уже совершенно иначе выглядит информация о том, что в США открыли уголовные дела в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко. Об этом писало издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

«По информации наших источников, в Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. Прежде всего, речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания», — сказано в материале.

Кроме того, необходимо вспомнить и о том, что совсем недавно украинская общественность была шокирована информацией от генпрокурора Луценко. Напомним, что в интервью американскому HillTv он заявил, что «что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование».

Да, позже Луценко пытался оправдаться, переиначил свое же утверждение, но было уже поздно. Как сообщали украинские СМИ, Госдеп был не просто разгневан, он свирепствовал. Американская система таких выходок не прощает. Никому и никогда. «Юре — капец», указывали источники ведущих украинских СМИ. А он, как известно, может очень много рассказать о коррупции в рядах нынешней, уходящей украинской власти и о преступлениях всех тех, кого США, руками власти новой и лично Владимира Зеленского, захотят привлечь к уголовной ответственности. Именно потому, они все сейчас и будут пытаться спастись, договориться. Именно поэтому, сейчас под усиленную охрану взяты все выезды из Украины. Чтобы никто из потенциальных «сакральных жертв» борьбы с коррупцией новой власти, не успел сбежать.