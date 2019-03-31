Украина усилила морскую охрану

В Украине 31 марта для патрулирования Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерным  составом. Пограничники усилили меры безопасности для оперативного выявления и отслеживания обстановки вокруг стратегических объектов (портов и нефтяных терминалов), чтобы предотвратить провокации и диверсии, в том числе в день выборов президента, пишет korrespondent.net.

Уточняется, что распределение сил и средств спланировано таким образом, что каждый военнослужащий сможет воспользоваться правом на волеизъявление.

| 2019-03-31T13:33:14+00:00 31 марта 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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