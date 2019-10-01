Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании группы «Балтик плюс» при участии Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Целью создания группы, по ее словам, является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Она отметила, что первым шагом группы станет отказ от празднования 70-й годовщины Совета Европы, организации «которая потеряла свой авторитет».

Она отметила, что следующая встреча состоится в Киеве.

| 2019-10-01T21:33:39+00:00 1 октября 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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