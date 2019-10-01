Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании группы «Балтик плюс» при участии Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Целью создания группы, по ее словам, является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Она отметила, что первым шагом группы станет отказ от празднования 70-й годовщины Совета Европы, организации «которая потеряла свой авторитет».

Она отметила, что следующая встреча состоится в Киеве.