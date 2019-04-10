Украина расширила список запрещенных для импорта из России товаров

Украинское правительство расширило торговые санкции против РФ, приняв в среду соответствующее постановление.

Как сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Стапан Кубив, члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

По данным министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, введенное эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000В.

Кроме того, под санкциями оказался импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.

В МЭРТ отметили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил $8 млн, что почти в два раза выше, чем годом ранее.(ТАСС)

| 2019-04-10T14:17:39+00:00 10 апреля 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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