Украина получила первую в истории партию нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба порта.

«К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти», — отмечается в пресс-релизе.

По информации порта, перекачка нефти в береговые резервуары может занять около 36 часов. «Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», — добавили в пресс-службе, отметив, что «следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе».

«В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Белоруссии… Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал, пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных судов», — цитирует пресс-служба начальника администрации Одесского порта Игоря Ткачука.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива, имеет 31 грузовой причал. В 2018 году порт сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн.