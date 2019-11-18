Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

Командование ВМС ВСУ подтвердило, что страна получила от российской стороны три корабля, которые были задержаны в 2018 году в Керченском проливе. Об этом командование написало в Facebook.

Уточняется, что речь идет о передаче двух катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу».

Как пояснили в ВСУ, на данный момент корабли вместе с украинскими буксирами «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательным судном «Сапфир» движутся в сторону материков Украины.

До этого в российском МИД отметили, что передача кораблей обратно стала возможна благодаря тому, что страна завершила необходимые следственные действия в отношении кораблей. Однако ведомство считает действия властей Киева, отдавших приказ своим военным об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, является преступлением против России и украинцев, которых они подвергли опасности.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.(Газета.ру)