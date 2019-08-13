Украина поддержала решение ЕС продлить антироссийские санкции

Украина оказала Евросоюзу поддержку в решении продлить санкции в отношении России. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.

Согласно заявлению Совета ЕС, Украина предпримет шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению о продлении санкций.

В свою очередь ЕС, приветствует данное обязательство Украины.

Также стало известно, что к решению о продлении санкций к России присоединились страны-кандидаты во вступление в ЕС Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, член Европейской экономической зоны Норвегия и Грузия.