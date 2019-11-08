Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины Тарас Качка раскритиковал Польшу за установленные Варшавой для Киева квот на международные грузовые автоперевозки. Об этом сообщает «Укринформ».

Как известно, Польша предоставила Украине предварительный лимит на 2020 год в 160 тысяч разрешений. При этом Киев заявлял, что украинским перевозчикам нужно не менее 200 тысяч разрешений в год.

Качка считает, что происходит «экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой».

По его словам, данные квоты мешают торговле Киева с Евросоюзом.