Украина не вмешивается в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вмешивается в выборы в США, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.

«Мы не вмешиваемся в выборы, геополитику Соединенных Штатов Америки. У нас есть наша независимая Украина», — заявил Зеленский на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Вместе с тем Зеленский отметил, что у него было два разговора телефонных разговора с Трампом. При этом он допустил, что может быть и третий звонок.

| 2019-11-26T15:34:56+00:00 26 ноября 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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