Украина капитулирует перед Россией?

«Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера». Эта фраза Попандопуло из кинофильма «Свадьба в Малиновке», на мой взгляд, наиболее точно передает ситуацию, которая сложилась в Украине после случившегося во вторник. А случилось тут следующее — 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта страна сообщила о согласовании текста «формулы Штайнмайера» в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все», – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

«Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть», — подчеркнул Зеленский. Он подчеркнул, что для обеспечения свободного и демократического характера выборов в Донбассе Украина должна получить контроль над участком границы с РФ, а все вооруженные формирования должны быть выведены с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Но, мягко говоря, далеко не все разделяли оптимизм главы украинского государства. Скажу больше — вовсю идут разговоры о полной капитуляции Украины перед Россией. Уже вспоминают о том, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма в свое время отказался ставить свою подпись рядом с подписями представителей боевиков «ДНР» и «ЛНР». Кстати, именно он в свое время высказал обеспокоенность тем, что Франция и Германия, выступающие посредниками на переговорах, будут подталкивать президента Зеленского к компромиссам — таким как утверждение плана проведения местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинской власти.

И вот уже российские СМИ пишут о том, что в тексте «формулы Штайнмайера» ничего не говорится о порядке установления Украиной контроля над границей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и России, о чем ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский. И это, как утверждают российские СМИ, неизменная позиция РФ.

Наиболее точно ситуацию обрисовал экс-депутат ВР Борислав Береза. По его словам, если правда, что в законе об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей не прописаны вывод российских войск с территории оккупированной части Донбасса до начала каких-либо процессов, то это можно называть предательством. Кроме того, если выяснится, что в этом же законе не прописаны разоружение боевиков и взятие государственной границы под контроль украинской стороной до начала каких-либо процессов, то это тоже предательство.

Борислав Береза также считает, что если в этом законе или в другом законе прописана амнистия или отказ от уголовного преследования боевиков, которые принимали участие в боевых действиях, пытках или преступлениях, то это не просто предательство, а всем предательствам предательство. По его мнению, если в законе есть какие-то упоминания о том, что будет какая-то местная милиция, народная полиция или любое другое образование сформированное из боевиков и фактически не подчиняющееся Киеву, то это предательство.

То же самое о всех других органах власти на Донбассе, которые позволяют легализировать сепаратистов, которые поставлены на должности Кремлем. «Если будет попытка протянуть закон о референдуме или провести референдум без закона, который признает новая ЦИК то это трусливая попытка снятия ответственности с ВР и оправдание такого шага фразой, мол это же народ хочет. И это тоже предательство. Если будет попытка конституционно закрепить особый статус Донбасса, то это фактически уничтожение Украины, как унитарного государства и начало повальной федерализации. А это именно то, чего хочет Путин и то из-за чего он начал войну. Это уже не просто предательство, а полная капитуляция»,- считает Б.Береза.

Аналогичные разговоры звучат и в США. «Так называемая «формула Штайнмайера» несет угрозу Украине, — заявил бывший чиновник Пентагона и старший исследователь института Байдена Майкл Карпентер «Голосу Америки». По его мнению, она делает контролируемых Россией террористов стороной, с которой Киев должен вести переговоры. И это позволяет России снять с себя ответственность за свои действия в Донбассе.

А вот обозреватель аналитического центра Атлантический Совет Мелинда Геринг указывает на другую опасность. «Я обеспокоена тем, что Зеленский сосредотачивает власть в своих руках. Он распустил ЦИК, освобождает людей, которые не лояльны к нему. Меня не радует судебная реформа. А также возврат Коломойского, нападения на Валерию Гонтареву. Ситуация в Украине меняется очень быстро, и многие думают, что это намеренно. Мол, у Зеленского есть только шесть месяцев перед тем, как его поддержка начнет падать. Поэтому Раду называют «бешеным принтером », они пытаются провести как можно больше законов, пока имеют высокую поддержку», — считает она.

И в этой связи вовсе не удивительно, что «Национальный корпус» начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции «против капитуляции» возле Офиса президента. 1октября протестовали против «формулы Штайнмайера» не только в центре Киева, но и в других городах. Есть информация о демонстрациях в Мариуполе, Харькове, Львове.

И это, я уверен, только начало. Ведь, к данным процессам присоединяться ведущие украинские политические силы. Так, пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал демонстрации в центре Киева против «формулы Штайнмайера». Об этом стало известно из опубликованного видео на странице Порошенко в Фейсбук.

«Мы (Порошенко от имени «Европейской солидарности» — ред.) твердо подчеркиваем, мы никогда не пойдем на это (подписание «формулы Штайнмайера» — ред.). Мы солидаризируемся с акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство». Согласно его словам, подписание указанной формулы, де факто означает ослабление или снятие санкций против РФ, легитимизацию российской оккупации Донбасса, незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма. В том же духе высказалась уже и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Стало быть, совершенно уместно напоминание о фразе Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке».