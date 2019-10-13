Украина испугалась отмены санкций против «нерукопожатной» России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко порассуждал о важности сохранения консенсуса среди европейских стран относительно антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

По его словам, санкции против Москвы не только подразумевают список ограничений, но и формируют особое отношение к стране, так называемую «нерукопожатность».

«Если кто-то заканчивает последние километры «Северного потока-2», кто-то говорит: «а что плохого в том, что на следующем голосовании в G7 с нами будет [президент России Владимир] Путин», то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции», — подчеркнул глава украинского МИД.

Пристайко добавил, что его обеспокоенность связана, в первую очередь, с Венгрией и Италией, так как у этих стран есть двусторонние интересы с Россией.

Ранее Пристайко сообщил, что попросит Европу усилить давление на Россию. «Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — заключил он.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюз, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины (lenta. ru)