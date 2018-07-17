Украина и Турция хотят создать предприятие по производству Ан-188

По данным концерна, военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн будет выполнять широкий спектр задач — сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.

«В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП «Антонов» для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188″, — говорится в сообщении.

Украинское госпредприятие «Антонов» входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», и турецкая Turkish Aerospace Industry (TAI) собираются учредить совместное предприятие для разработки, строительства и испытания транспортного самолета Ан-188, сообщила во вторник пресс-служба «Укроборонпрома».