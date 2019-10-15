Украина досрочно пробилась на ЕВРО-2020

После очередных игр квалификации ЕВРО-2020 по футболу определилась еще одна сборная, которая вышла в финальную стадию чемпионата.

Как сообщает azerisport.com, это сборная Украины, которая набрала 19 очков в группе В.

На втором месте в группе идет Португалия (11 очков). Таким образом, украинская команда гарантировала себе путевку в финальную стадию, вне зависимости от результатов оставшихся игр в группе.

Ранее на ЕВРО-2020 вышли команды Бельгии, Италии, России и Польши.

Напомним, что ЕВРО-2020 пройдет в 12-и разных городах Европы, а в столице Азербайджана, Баку, состоятся три матча группы A и одна четвертьфинальная игра финальной стадии.