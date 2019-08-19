Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту View Larger Image Суд на Украине арестовал танкер «Мрия», поставлявший, по версии украинских правоохранителей, топливо для Черноморского флота РФ — РИА Новости Новость дополняется Редакция| 2019-08-19T14:46:34+00:00 19 августа 2019, 14:44| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Паспортный ответ УкраиныДоговорились освободитьНи Вашингтон, ни Тегеран от войны не приобретут…Задержанный Ираном иностранный танкер оказался… В рубрике Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа Gallery Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа 19 августа 2019, 14:29 Китай планирует ускорить освоение космоса благодаря доступным коммерческим проектам Gallery Китай планирует ускорить освоение космоса благодаря доступным коммерческим проектам 19 августа 2019, 14:14 Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай — ВИДЕО Gallery Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай — ВИДЕО 19 августа 2019, 14:00 В Судане отложили роспуск военного совета Gallery В Судане отложили роспуск военного совета 19 августа 2019, 13:16 Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев Gallery Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев 19 августа 2019, 13:02