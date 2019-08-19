Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту

Суд на Украине арестовал танкер «Мрия», поставлявший, по версии украинских правоохранителей, топливо для Черноморского флота РФ — РИА Новости
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| 2019-08-19T14:46:34+00:00 19 августа 2019, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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