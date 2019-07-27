«Украденные врата Рая»

Наряду с Тебризом, Ардебилом, Марагой, Нахчываном, Дербендом, Кабала, Шамахы и Баку, Гянджа является одним из древнейших городов Азербайджана. Она расположена в северо-восточной части Малого Кавказа. Гянджа играла большую роль в политической и культурной жизни Азербайджана.

Хотя ученые в основном относят основание города к периоду до нашей эры, его рассвет происходил в основном в средние века. Одни исследователи считают что, «Гянджа» на языке пехлеви означает «клад», а другие связывают этот топоним с тюркским этнонимом «ганджак». По мнению Реслера, исследовавшего эту зону как археолог, этот топоним «присущ татарскому (тюркскому) языку».

После «Бардинской трагедии», учиненной русами в 944-м году, более благоустроенная Гянджа начинает играть важную роль в торговых отношениях и в политической жизни Аррана. В конце X века она превращается в столицу Азербайджанского государства, управляемого династией Шаддадидов. Под властью Шаддадидов находились территории междуречья Кура и Араз. В жизни города важное место занимали торговля и ремесло. Для развития ремесла здесь имелся экономический и людской потенциал. Ремесленники снабжались местным сырьем, так как вблизи города находились железные и медные рудники. Одновременно с ремесленничеством в Гяндже широкое развитие получили земледелие, садоводство и скотоводство. По сообщению очевидцев того времени Гянджа «…вся утопала в зелени. Здесь было большое разнообразие фруктов. В другие города вывозили атлас, парчу, хлопок, шелк и другие товары. Население здесь мужественное, хорошо стреляет из лука». Шаддадиды уделяли особое внимание укреплению военной мощи города. Они построили здесь крепость, дворцы, мосты, каравансараи и начали чеканить деньги. Во времена правлений Фадлуна I (895-1030) и Абульасвара Шавура (1049-1067) Гянджа окрепла еще больше. В 1037 году был нанесен удар византийским войскам, вслед за этим также потерпели крах попытки Византии и грузинских феодалов завоевать Тифлисский эмират и захватить Тифлис. Грузины, обеспокоенные этим, начали совершать нападения на азербайджанские земли. Абульасвар Шавур, с целью укрепления Гянджи, приказал вырыть рвы вокруг города и возвести крепостные стены. Армянские и грузинские феодалы, стремившиеся захватить западные земли Азербайджана, надеялись на Византийскую империю. Шаддадиды вели против их объединенных сил борьбу совместно с местными тюркскими племенами, а также с прибывшими в Азербайджан сельджукскими тюрками. Абульасвар Шавур приказал построить величественную крепость, и установить большие ворота на шести въездах в город с различных направлений. Защита города еще более укрепилась. Ворота Гянджинской крепости были изготовлены из чугуна и железа, снаружи украшены орнаментами и узорами при помощи набивного метода.

По приказу Шавура I на поверхности ворот почерком «куфи» были выбиты имя мастера, дата изготовления и несколько других надписей: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Наш великий Повелитель и Правитель Сеид Шавур I ибн Аль-Фазл – да сделает Аллах его правление долгим – приказал нам построить эти ворота с благословения Гази Абуль Фарадж Мухаммед ибн Абдуллы – дай Аллах и ему удачи. Работа кузнеца Ибрагима ибн Осман Энгавейха. Пятый, пятидесятый, четырехсотый год хиджры» (1063 год).

В период правления Великих Сельджукидов и атабеков Азербайджана численность населения городов Нахчыван, Бейлаган, Табриз и Шемаха достигала 100 и более тысяч, а Гянджи — до полумиллиона. Гянджа была столицей наместников сельджукских султанов, а затем одной из столиц Эльденизидов. По числу жителей она превосходила многие города мира.

В случае необходимости Гянджа могла выставить против врага большое число превосходно вооруженных бойцов. Источник отмечает, что жители Гянджи постоянно носили оружие, и что «оружие сюда привозят со всех концов мусульманского мира по той причине, что он (город) прекрасен. Его молодые люди храбрые стрелки из лука и бойцы за веру; они хорошо натягивают луки и обстругивают стрелы».

Однако 30 сентября 1139 г. в Гяндже, ее окрестных городах и областях произошло землетрясение. Как сообщает албанский историк Мхитар Гош «30 сентября 1139 года ярость господнего гнева обрушилась на мир; неистовство земли и сильное разрушение двинулось с ужасной дрожью и достигло этой земли Албании. В результате его столица Ганджак также была швырнута в ад, поглотив своих жителей. И во всех концах своей поверхности земля держала их в своих объятиях, а в горных районах многие крепости и деревни были разрушены вместе с монастырями и церквами, которые обрушились на головы их жителей, и бесчисленное количество людей было убито разрушенными зданиями и башнями». Другой албанский историк Киракос Гандзакеци подтверждает сообщение Мхитара Гоша: «В 588 году (1139 г.) случилось страшное землетрясение, и разрушился стольный город Гянджа, рухнули его строения на жителей». Ибн ал-Асир сообщает об этом землетрясении следующее: «В 534 году произошло землетрясение в Гяндже и других округах Азербайджана и Аррана. Но сильнее всего оно было в Гяндже. Много домов в ней было разрушено, и несчетное количество жителей погибло». Число погибших во время землетрясения силой в 11 баллов, в Гяндже по одним данным достигло 230 тыс. чел., а по другим — 300 тысяч человек, немыслимые жертвы для Европы того времени, где крупнейшие города имели всего лишь по 50 тысяч населения.

Воспользовавшись стихийным бедствием и растерянностью жителей Гянджи, где как сообщает Низами Гянджеви «все стенали мужи, горько плакали жены, стар и млад издавали печальные стоны», на город напали грузинские войска под командованием царя Деметре и спасалара Иване Мхаргрдзели, которые как сообщает Мхитар Гош «и в эти же самые дни, в которые происходило землетрясение, царь Грузии, которого звали Деметре сын царя Давида, поднялся с большими войсками и пришел в область Аран. Он достиг столицы Ганджак под командованием своего спасалара Иване, и они поступали немилосердным и грубым образом и нападали на оставшихся в живых и предали всех их мечу или [привели их к] рабству. Несмотря на то, что они видели, что город, который был значительным городом, внезапно был повержен в ад — ибо груды золота и горы человеческих останков были свалены в одну кучу — они не подумали стать милосердными по отношению к городу, откапывали и увозили золотые и серебряные сокровища и своими налетами и пытками они мучили [народ] более жестоко, чем само землетрясение». Киракос Гандзакеци и ал-Исфахани к этому добавляют, что грузины увезли с собой городские ворота Гянджи.

Царь Деметре I установил ворота Гянджи, в качестве боевого трофея, в монастыре Гелати в Кутаиси. В настоящее время, уцелела лишь одна створка ворот. Она вмонтирована в стену Гелатинского монастыря напротив могилы царя Давида IV. Посетителям монастыря Гелати рассказывают, что грузинский царь якобы «захватил Гянджу в бою, а ворота были привезены в Грузию в качестве символа победы». Во время реставрации монастыря в XVIII веке, вторая половина Гянджинских ворот была использована в качестве кровли.

Это варварство не осталось безнаказанным. Наместник Сельджукского султана Кара-Сункур спешно прибыл с войсками, и в сражении у Гянджи грузины, будучи разбитыми, отошли от города. Как сообщает Мхитар Гош «Он (Кара Сунгур) двинулся в страну Грузию первый, а затем и второй раз и вверг их в ужас и заставил их трепетать, захватил их укрепленные места и подчинил их и вернулся оттуда дорогой через горную область Гегам (западнее озера Гойче)». Хотя в течение короткого времени Кара-Сункур с помощью жителей восстановил город «во всем его блеске» и его «разрушенные стены», все — таки ворота Гянджи остались в Грузии и из «боевого трофея» превратились в «собственность Грузинской церкви»…

ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ, ГОСПОДА …