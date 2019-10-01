Уйгурский узник получил премию Вацлава Гавела

Премия Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2019 году присуждена уйгурскому ученому Ильхаму Тохти, находящемуся в заключении, а также Молодежной инициативе за права человека (YIHR), которая способствует примирению и миру на Балканах. Об этом решении сообщил в понедельник, 30 сентября, председатель Ассамблеи делегатов Совета Европы Лилиан Мори Паскье, информируе Русская Служба DW.

Ильхам Тохти — активист, занимавшийся в том числе проблемами уйгурского меньшинства в Китае. В 2014 году его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в сепаратизме. В ответ на выдвижение его кандидатуры КНР обвинила Совет Европы в поддержке терроризма. «Премия поможет Тохти в тюрьме и способствует борьбе против угнетения уйгурского народа», — заявил на вручении награды представитель Ильхама Тохти. По его словам, награда дает надежду всем уйгурам.