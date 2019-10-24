Уйгурский активист стал лауреатом премии Сахарова

Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге. «Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае», — объявил он.

Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, «ЕП настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохти» из заключения. Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря. (ТАСС)

| 2019-10-24T15:55:50+00:00 24 октября 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss